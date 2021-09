Antwerps privé-eiland met modernistische villa staat te koop

Nijlen - In de Vogelzangstraat in Nijlen, in de provincie Antwerpen, staat een bijzondere woning te koop voor wie ‘rust en vrede’ wil, zoals de makelaar het omschrijft. De familie Van Tendeloo verkoopt er de ouderlijke villa die op een eilandje ligt.

Exclusief wonen op je eigen privé-eiland, te midden van de Stille Kempen. Dat is hoe de modernistische villa van bouwjaar 1968 aangeprezen wordt op de immosite. Het huis van de familie Van Tendeloo is gebouwd in een U-vorm, telt zes tot zeven slaapkamers en is gelegen in een natuurdomein temidden van vijvers en grachten. Het pand ligt op die manier echt op een eilandje in het groen.

In de jaren zeventig werd vanuit een straaljager een foto van het eiland en huis Berkeneend genomen. Foto: repro gil plaquet

In Nijlen kennen ze de woning als de plek waar de acht broers en zussen samen opgroeiden, dat in de beginjaren aandeed als de Nijlense versie van het Zilvermeer. In de zomer van 2020 deed de familie het verhaal achter de unieke woning in deze krant, voor de zomerreeks Eilandbewoners. De familie vertelde hoe ze vroeger als kinderen eendeneieren aten en van de eilandbrug sprongen om te zwemmen.

Eén voor één verlieten de kinderen het huis, alleen Luc bleef er. Hij had er tot twintig jaar geleden een chocolaterie en woonde er ook nu nog. “Maar het grote huis en de grote tuin vergen heel veel werk en onderhoud. Als man alleen was dat niet meer vol te houden. Het wordt tijd dat een ander gezin deze mooie plek in handen kan nemen”, zegt Luc.

“Het zal raar doen, heel raar zelfs, om na meer dan vijftig jaar hier weg te gaan. Het is hier zo rustig dat ik soms dagen na mekaar weinig of geen mensen zie. Dat ga ik missen. Er is al concrete interesse, het huis staat nu al enkele maanden te koop. Ik denk wel dat we een goede nieuwe eigenaar kunnen vinden om hier een mooi nieuw hoofdstuk te schrijven.”



De vraagprijs is 930.000 euro voor het huis op een domein van ruim 18.000 vierkante meter groot. Het aangrenzende vengebied van 14.000 vierkante meter kan optioneel bijgekocht worden.

Huidige bewoner Luc Van Tendeloo.