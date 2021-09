Verdwaalde Brit (72) na drie dagen gered uit Thaise jungle: “Mijn voeten doen pijn, maar ik ben blij”

Een 72-jarige Britse man woont al vijftien jaar in Thailand, maar nam woensdag een verkeerde afslag toen hij met zijn motorfiets in de jungle reed. Leonard Barry Weller wilde een vriend bezoeken, maar raakte hopeloos verdwaald in de dichte begroeiing. Toen hij verrast werd door een felle regenbui, moest hij noodgedwongen de nacht doorbrengen in het woud, vergezeld van beren en dodelijke slangen. Zijn vrouw had intussen alarm geslagen en vrijdag werd de uitgeputte Brit opgespoord. “Mijn voeten doen pijn, maar ik ben blij”, aldus de man, die in tranen uitbarstte toen hij weer in de bewoonde wereld was.