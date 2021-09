Amerikaanse evacuatie vanuit Kaboel minder rooskleurig dan Biden laat uitschijnen: “229 Afghaanse kinderen gescheiden van ouders”

”Een buitengewoon succes.” Joe Biden bejubelde tijdens zijn jongste toespraak de Amerikaanse evacuatiemissie vanop de luchthaven van Kaboel, maar documenten die The New York Times kon inkijken schetsen een veel minder rooskleurig beeld. Daaruit blijkt onder meer dat 229 Afghaanse kinderen van hun ouders gescheiden werden.

Foto: EPA-EFE

Terwijl Biden dinsdag die euforische woorden sprak, toonden dagelijkse mails met updates die tussen diplomaten en de legerleiding gestuurd werden een heel andere realiteit. Zij hebben het daarin onder meer over de “schrijnende” realiteit in Doha, waar de geëvacueerden door de Amerikaanse evacuatievliegtuigen naartoe gebracht werden.

“De onderlinge spanningen tussen de mensen zijn heel groot”, staat bijvoorbeeld te lezen, “door het onverwachte lange verblijf daar en de onvoorspelbare vertrekdatum”. “Alleenstaande mannen, onder wie voormalige Afghaanse militairen, zijn onhandelbaar geworden en er zijn smokkelwaar en wapens in beslag genomen.” Het personeel ter plaatse was zo drukbezet door de moeilijke situatie dat het er zelfs niet toe kwam om de geëvacueerden te testen op het coronavirus.

Kinderen gescheiden

Op die basis zaten volgens de documenten van de Amerikaanse krant ook liefst 229 kinderen die gescheiden waren geraakt van hun ouders. Onder hen bevonden zich naar verluidt tienerjongens die kleinere kinderen pestten. “Er waren ook veel zwangere vrouwen, waarvan velen medische assistentie nodig hadden, en veel geëvacueerden hadden maag- en darmklachten.”

Een Amerikaanse ambtenaar, die 25 jaar voor Buitenlandse Zaken gewerkt heeft in de VS, trok op 17 augustus naar Kaboel en deed daar de screening van mensen aan de toegangspoort van de luchthaven. Zij getuigt in de documenten over de chaos daar, en schrijft dat elke dag zeker dertig kinderen zonder begeleiding bij haar aanklopten. Ze haalt het voorbeeld aan van een dertienjarige jongen die vol bloed hing en vertelde dat voor zijn ogen iemand vermoord was.

In de VS zouden al meer dan honderd van die Afghaanse kinderen zonder ouders toegekomen zijn. Zij worden opgevangen in tehuizen, tot er een oplossing voor hen gevonden kan worden.

Waar zijn ze?

Het artikel toont dat niet alleen het vertrek uit Kaboel minder ordentelijk en veel chaotischer verlopen was dan Joe Biden gewild had, maar na de evacuatie zette die chaos zich dus verder. Dat had onder meer te maken met de logboeken van de evacuatievluchten, die niet goed ingevuld waren. Het is daarom onduidelijk hoeveel mensen er precies de VS zijn binnengekomen en waar die zich nu allemaal bevinden. Joe Biden had het over 120.000 geëvacueerden, en volgens Alejandro Mayorkas van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid zijn ongeveer 40.000 van hen de VS ondertussen binnengekomen. De verwachting is dat er de komende dagen nog eens 17.000 mensen zullen bijkomen. De andere tienduizenden mensen zullen wellicht in andere landen asiel moeten zoeken.

Enige reactie vanuit het Witte Huis bleef voorlopig uit.