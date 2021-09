Autobestuurder opgepakt in Zelzate na spectaculaire achtervolging vanuit Nederland

Zelzate - In het Oost-Vlaamse Zelzate is donderdagavond een 32-jarige man opgepakt na een achtervolging die gestart werd in het Nederlandse Axel. De man reed tot 100 km/u binnen de bebouwde kom op drie banden en een kale velg, meldt de Nederlandse politie.

De politie kreeg donderdag een melding dat de ex-partner van een vrouw een ruit van haar woning in Axel had vernield. “Dat was al de tweede keer in een week tijd”, stelt de Nederlandse politie. “Eenmaal ter plaatse namen agenten de aangifte van de vrouw op. Toen zij met haar in gesprek waren zagen zij de verdachte echter weer voorbijrijden. Ze besloten hem te volgen en een stopteken te geven. In eerste instantie stopte de man ook, maar toen een agent hem aan wilde spreken gaf hij gas en ging er vandoor.”

Er ontstond een achtervolging, die vanuit Axel richting de Belgische grens ging. “Onderweg verloor de verdachte een band, maar dat mocht hem kennelijk niet deren. Met snelheden van zo’n 100 km/u (binnen de bebouwde kom) vervolgde hij op drie banden en een kale velg zijn weg richting België. Daar reed de man, inmiddels achtervolgd door drie politieauto’s, zich kennelijk vast op het terrein van een bedrijf aan de Karnemelkweg in Zelzate. Agenten zette zijn auto klem met een politieauto en probeerde hem uit de auto te krijgen. Tevergeefs, want opnieuw reed hij weg, waarbij hij de politieauto aan de kant botste en opzettelijk inreed op een politieman”, meldt de politie.

De verdachte kon nog even ontkomen maar botste aan de Karnemelkweg tegen een boom, waarna de agenten hem konden vatten. De man werd opgepakt door de Belgische politie, maar het is nog niet duidelijk of hij aangehouden werd.