Gewezen minister Marie-Christine Marghem is getrouwd

Marie-Christine Marghem, gewezen federaal minister van Energie en Kamerlid voor MR, is getrouwd in haar thuisstad Doornik. Dat maakt ze zelf bekend door enkele foto’s te posten op haar Facebookpagina.

De 58-jarige Marghem trouwde met Norbert Nozy (68), een saxofonist en voormalig dirigent van de muziekkapel die ze in 1990 leerde kennen. “Toen ik haar voor het eerst ontmoette, daar in de kathedraal van Doornik, was het liefde op het eerste gezicht”, zei hij in 2016 in een interview met deze krant.

Marghem was federaal minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling van 2014 tot 2020.