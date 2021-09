Zomers weer veroorzaakt drukte richting kust, maar ondanks minder treinen blijven problemen en wachttijden uit

Door het voorspelde zomerweer is het zaterdag druk op de treinen richting de kust. Dat liet zich voelen, maar problemen leverde het niet op. “We houden er wel rekening mee dat het zondag nog drukker wordt”, klinkt het bij de NMBS.

Met voorspelde temperaturen tot 25 graden en een zomers zonnetje was het voor veel mensen snel duidelijk waar ze zaterdag naartoe moesten: naar de kust natuurlijk. Maar ongelukkig is wel dat net dit weekend minder treinen rijden door werkzaamheden aan het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge. Dat en de voorspelde drukte: het ideale recept voor problemen, zou je denken.

Toch bleven problemen zaterdag tot nog toe uit, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “We wisten dat er meer reizigers zouden zijn, maar alles is goed verlopen. Er zijn eigenlijk nooit wachttijden geweest en er was altijd voldoende plaats op de treinen.”

Zondag wordt het opnieuw goed weer. “En we houden er wel rekening mee dat er morgen wel wachttijden zullen zijn en we wel mensen zullen moeten weigeren omdat er geen plaats is op de trein”, zegt Temmerman. “Daarom raden we iedereen aan hun reis goed voor te bereiden. Gebruik de routeplanner om te zien welke treinen rijden en met de druktebarometer kan je nagaan of er genoeg plaats is op de treinen.”

