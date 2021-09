Tweede arrestatie na dodelijk vluchtmisdrijf met fietser in Kermt

Hasselt - In het onderzoek naar het dodelijke verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Kermt bij Hasselt van vrijdagnamiddag heeft de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) een tweede verdachte voor verhoor opgepakt. Het gaat om de broer van de 38-jarige automobilist uit Beringen die na de aanrijding eerst wegvluchtte maar zich later ging aangeven. Dat is zaterdag bevestigd.

Een automobilist reed vrijdagnamiddag zonder zich kenbaar te maken weg na een aanrijding in Kermt, waarbij een fietser het leven liet. De dodelijke klap gebeurde rond 16.45 uur op het Belgiëplein. De politie LRH ontving een oproep voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf op het Belgiëplein. Ter plaatse bleek het om een aanrijding tussen een personenwagen en een fietser te gaan.

De fietser, een 77-jarige man uit Hasselt, overleed op de plek van het ongeval. Zonder zich kenbaar te maken was de automobilist weggereden. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige om de omstandigheden van de aanrijding te onderzoeken. Achteraf bood de 38-jarige Beringse chauffeur van de wagen zich bij de politie aan. Intussen is de broer van de dertiger opgepakt. Politie LRH zet het onderzoek verder in samenwerking met het Limburgse parket.