Hugo Goens, vader van tv-maker Eric en “burgemeester van Koksijde”, op 81-jarige leeftijd overleden

Koksijde - “De burgemeester van het dorp is niet meer”: Hugo Goens, ereraadslid in Koksijde en vader van tv-maker Eric Goens, is op 81-jarige leeftijd overleden. Dat maakt het gemeentebestuur bekend via Facebook.

Op 3 september is Goens overleden. Hij wordt op de Facebookpagina van Koksijde omschreven als een “actieve duizendpoot” die meer dan dertig jaar actief was al vrijwillig brandweerman, lid was van het feestcomité van de brandweer en bezieler van het “WK wielrennen voor brandweerlieden op de weg”. Hj was ook voorzitter van het feestcomité van Koksijde-dorp, “waardoor hij de bijnaam burgemeester van het dorp erfde”, schrijft het gemeentebestuur. Goens, die onder meer een videotheek runde, was ook actief in de politiek: van 1994 tot 2005 was hij voor VLD gemeenteraadslid.

“Iedereen zal hem herinneren als een notoir grappenmaker, een enthousiaste levensgenieter mét een sigaar in de mond”, klinkt het nog. Goens laat drie zonen na: Dirk, Kristof en tv-maker Eric. Hij had zes kleinkinderen.

“Ik verlies een dierbare vriend”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche, “die zich zijn leven lang heeft ingezet voor de Koksijdse gemeenschap, de brandweer, de ijsschaatspiste, de Sint Maartenstoet, de standvisserij, de basket…RIP Hugo.”