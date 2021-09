“Onrespectvolle” Ronald Koeman moet zware kritiek slikken: “Nooit durfde hij in mijn gezicht zeggen wat er mis was”

Miralem Pjanic beleefde weinig plezier aan zijn periode bij FC Barcelona. De Bosnische spelmaker wilde deze zomer dan ook koste wat het kost weg. Nadat hij werd uitgeleend aan Besiktas vond Pjanic het een gepast moment om eens uit te halen naar trainer Ronald Koeman.

De 31-jarige middenvelder speelde sinds vorig jaar in Barcelona, na vier seizoenen bij Juventus dat nog 60 miljoen euro voor hem ving in een soort ruildeal met Arthur. Pjanic kon zich echter niet doorzetten. Hij speelde in Catalaanse loondienst (goed voor 8 miljoen euro per jaar) negentien wedstrijden in de Spaanse competitie en acht in de Champions League.

Maar naar de reden daarvoor was het gissen, aldus Pjanic. “Ik had graag van hem persoonlijk gehoord dat ik geen speler naar zijn goesting ben”, aldus de Bosniër bij Marca. “Maar face-to-face, dat bestaat niet bij hem. Onbegrijpelijk. Ik kan hier moeilijk mee om omdat dit de eerste keer is dat dit mij overkomt, dit soort gedrag van een trainer. Ik kan veel aanvaarden als speler, maar ik wil dan wel dat zaken aan mij uitgelegd worden. Niet behandeld worden als een 15-jarige.”

Foto: ISOPIX

Pjanic verwijt de Nederlander dan ook een gebrek aan respect.

“Het ergste wat je kan doen als trainer”, klinkt het. “Spelers die niet speelden moesten hard trainen de dag na een wedstrijd, terwijl de anderen rust kregen om te recupereren. Maar hij kwam nooit kijken naar die oefensessies. Hoe kan ik mijn situatie dan veranderen, als hij niet eens die moeite doet? Dit is een van de lelijkste periodes uit mijn carrière, hoe onrespectvol kan je zijn?”