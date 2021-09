Cipiers aangevallen door agressieve gevangene na opmerking over poetsgerief

Turnhout - In de gevangenis van Turnhout heeft een gedetineerde zaterdagvoormiddag twee cipiers aangevallen. De man ging door het lint toen ze een opmerking maakten over het opruimen van zijn poetsgerief. Dat bevestigt overheidsvakbond VSOA.

Op zaterdag worden de cellen gepoetst in de gevangenis van Turnhout. Toen 2 cipiers de poetsspullen wilden ophalen, merkten ze dat in één cel de emmer nog niet geledigd was. Toen ze hierover een opmerking maakten, goot de gedetineerde de emmer leeg en gooide hem in de richting van de twee. Daarna gaf hij hen nog enkele rake klappen. De twee raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis gebracht waar de verwondingen werden vastgesteld en verzorgd.

“Op het eerste zicht valt het wel mee, maar de twee mannen zijn zeker enkele dagen werkonbekwaam”, zegt Eddy De Smedt van VSOA. “De gedetineerde in kwestie is gekend voor geweld en heeft in de gevangenis van Wortel ook al een cipier geslagen. Ook tegenover zijn celgenoten was de man eerder al agressief. We pleiten daarom voor de heropening van de afdeling Hoge Veiligheid in Brugge, waar agressieve gedetineerden in een streng regime worden vastgehouden”, klinkt het.