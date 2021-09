Lijst van bedreigde soorten bijgewerkt: tonijn herstelt, maar derde van de haaien met uitsterven bedreigd

Het internationale natuurbeschermingsverbond IUCN heeft de komodovaraan zaterdag op de “rode lijst” van bedreigde soorten gezet. De organisatie waarschuwde ook dat door overbevissing meer dan een derde van de haaien met uitsterven bedreigd is.

Op een congres in Marseille maakte de organisatie IUCN (International Union for Conservation of Nature) haar bijgewerkte “rode lijst” bekend, die een verbetering van de toestand van verscheidene tonijnsoorten laat zien dankzij opgelegde vangstquota.

De jongste editie van deze barometer van het leven op onze planeet lijst 138.374 soorten op, waarvan er 38.543 of ongeveer 28 procent “bedreigd” zijn.

De komodovaraan, de grootste hagedis ter wereld die tot 3 meter lang en 90 kilo zwaar kan worden en waarvan er enkele duizenden op een Indonesische eilandengroep leven, wordt door de opwarming van het klimaat en door menselijke activiteit bedreigd. “De stijging van de temperaturen en bijgevolg van het zeeniveau zal hun habitat de komende 45 jaar met minstens 30 procent verkleinen”, waarschuwt IUCN.

Haaien en roggen

Een nieuwe wereldwijde evaluatie van de haaien en roggen toonde aan dat 37 procent van de 1.200 besturdeerde soorten voortaan bedreigd is. Al deze soorten worden overbevist, 31 procent kampt ook met een achteruitgang of verlies van habitat en 10 procent met de klimaatverandering.

“Te veel haaien en roggen worden gedood en maatregelen tegen overbevissing schieten schromelijk tekort”, zegt Nick Dulvy van de Canadese universiteit Simon Fraser, auteur van een studie waarop de nieuwe evaluatie gebaseerd is. Bij de vorige evaluatie in 2014 was 24 procent van de bestudeerde soorten in gevaar.