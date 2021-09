Romelu Lukaku neemt duidelijk standpunt in tegen racisme na incidenten in Hongarije: “Tijd dat UEFA en FIFA iets doen”

Vraag Romelu Lukaku naar wat hij vindt van de plannen om elke twee jaar een EK en WK te houden en hij houdt zich in. “Ik wil me geen problemen op de hals halen.” Vraag hem naar het racistische gedrag van Hongaarse supporters tijdens de 0-4-zege van Engeland, en hij kan zich niet inhouden.

“Het is al jaren tijd. Ik heb de beelden niet gezien maar er wel van gehoord. Kijk, we spreken er vaak over. Niet alleen over raciale kwesties. Het wordt tijd. We zijn 2021. Veel teams hebben spelers met een verschillende achtergrond, religie. FIFA en UEFA moet zich ermee moeien. Eerlijk gezegd, genoeg is genoeg. Wij zijn er om de mensen te vermaken maar in zo’n omgeving kunnen wij geen entertainment brengen. Het is tijd; Het is al jaren tijd.”

Moet de Hongaarse nationale ploeg dan uit de competities worden gehouden? “Ik heb mijn persoonlijke mening maar ik heb geen zin dat mensen op mij gaan schieten. Dus die houd ik voor mezelf. Maar uiteindelijk moeten UEFA en FIFA ernstige acties ondernemen. Ik denk niet dat de spelers van de Hongaarse nationale ploeg daar moeten onder lijden. Maar zij die komen kijken, wel.”