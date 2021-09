Geen studentendopen meer aan universiteit van Amsterdam na geruchten over zwaar geweld: mogelijk arm verbrijzeld na klappen met wijnfles

Aan de universiteit van Amsterdam (UvA) worden komende weken geen studentendopen meer gehouden na mogelijk zware incidenten eerder deze maand. Het bestuur van het Amsterdams Studenten Corps (ASC) moet volgende week op het matje komen bij de directie van de unief.

Het ASC-bestuur meldt dat er verschillende verklaringen zijn afgelegd over geweld tijdens de ontgroening en dat er daarom geen enkele vorm van beproeving op aspirant-leden meer is toegestaan. Om wat voor geweldsincidenten het precies gaat, wordt niet vermeld. Maar onder studenten in Nederland gaan via WhatsApp verschillende verhalen rond. Zo zou een aspirant-lid met een wijnfles zijn geslagen, zou een persoon met een fles iemands arm hebben verbrijzeld en zou een deelnemer verlies van gezichtsvermogen hebben opgelopen doordat er alcohol in zijn oog kwam.

Of de geruchten kloppen, is niet duidelijk. Het ASC-bestuur was onbereikbaar voor vragen. Wel benadrukt het bestuur in een verklaring dat er geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag bij de vereniging.

Intrekken studiebeurzen

Een woordvoerder van de Universiteit van Amsterdam: “Het nieuws heeft ons verrast, het bestuur van het ASC zal zich dan ook volgende week moeten komen verantwoorden over de eventuele geweldsincidenten die hebben plaatsgevonden. Afhankelijk van dat gesprek zullen we kijken of er een intern onderzoek zal moeten plaatsvinden. Hieruit zouden bepaalde sancties kunnen voortvloeien, zoals het intrekken van studiebeurzen of het verbreken van de band met de vereniging.”

De politie kon zaterdag niet aangeven of er aangiftes binnen zijn gekomen van ontgroeningsgeweld bij ASC.

In het verleden verliepen ontgroeningen van studentenverenigingen in Nederland geregeld uit de hand. Zo verbrak de Rijksuniversiteit Groningen in 2018 de banden met studentenvereniging Vindicat na een aantal incidenten die te maken hadden met overmatig alcoholgebruik, seksuele intimidatie en geweld. Inmiddels is de relatie weer hersteld nadat beloofde verbeteringen werden doorgevoerd. Ook in ons land liepen ontgroeningsrituelen heel geregeld uit de hand, getuige het verhaal van Sanda Dia die in het Antwerpse stierf na een doop van studentenclub Reuzegom.