Taliban blijven treuzelen met vorming regering

De nieuwe machthebbers in Afghanistan, de extremistische taliban, komen volgens bronnen binnen de beweging zaterdag niet met de voorstelling van een nieuwe regering. Drie weken geleden viel de hoofdstad in hun handen en toen kondigden ze aan dat er een nieuwe regering zou worden gepresenteerd zodra de laatste Amerikaanse troepen van het vliegveld van Kaboel waren vertrokken.

Die voorstelling werd echter uitgesteld en ook zaterdag wordt geen regering bekendgemaakt, aldus de bronnen.

Het is niet duidelijk waarom de taliban treuzelen. De economie en het staatsapparaat liggen plat en er dreigt hongersnood door de ontwrichting van de samenleving. Er wordt naar verluidt nog steeds gevochten om een bergachtige provincie ten noordoosten van de hoofdstad Kaboel, de Panjshir. Daar ligt een vallei omsloten door steile bergen die het gebied tot een natuurlijk fort maken. De taliban slaagden er tijdens hun schrikbewind van 1996 tot eind 2001 niet in de vallei van Panjshir in te nemen.

Mogelijk is de strijd om Panjshir de reden voor het opschorten van de presentatie van een nieuwe regering. Die zou de koers van het land moeten aangeven en mogelijk een weg bereiden voor meer contact met bijvoorbeeld buitenlandse hulporganisaties en diplomaten.