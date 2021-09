Spanningen in Montenegro in aanloop naar beëdiging leider Servisch-orthodoxe kerk

In Montenegro is de situatie erg gespannen, in aanloop naar de beëdiging van de nieuwe leider van de Servisch-orthodoxe kerk in het land. Tientallen aanhangers van de Montenegrijnse onafhankelijkheid hebben zaterdagnamiddag de toegangswegen geblokkeerd naar Cetinje, de gewezen hoofdstad van het land. Zondag wordt daar de nieuwe metropoliet Joanikije ingewijd. Volgens het nieuwsportaal vijesti.me hebben manifestanten er autobanden opgestapeld en steenblokken op de weg gelegd.

Naar verluidt willen de manifestanten verhinderen dat Joanikije en de uit Belgrado afgereisde patriarch van de Servisch-orthodoxe kerk, Porfirije, naar Cetinje gaan. De ceremonie in het klooster in de historische hoofdstad beschouwen ze als een machtsdemonstratie van het pro-Servische kamp in Montenegro.

De top van de Servisch-orthodoxe kerk, die in Servië resideert, probeert de spanningen te ontmijnen. De ceremonie met genodigden is beperkt tot het interieur van het klooster. Er komt geen openbare misviering voor het klooster.

Foto: REUTERS

Zondag willen aanhangers van de onafhankelijkheid manifesteren voor het klooster. Ook president Milo Djukanovic kondigde aan te zullen deelnemen. Hij leidde het land via een referendum in 2006 naar onafhankelijkheid van Servië. Het voorbije jaar verloor zijn partij de parlementsverkiezingen, waarbij hij een groot deel van zijn macht verloor. De nieuwe regering krijgt steun van het pro-Servische kamp, maar ook van de pro-Montenegrijnse liberalen en de groenen. De coalitiepartners beschuldigen Djukanovic ook van corruptie en betrokkenheid bij misdaden.