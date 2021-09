Studente Emmely (24) verongelukt nadat ze in slaap was gevallen achter stuur: “We zijn een verstandig en gezellig meisje kwijt”

Deerlijk / Kortrijk -

Wellicht de vermoeidheid door het vele werken en een korte nacht zijn zaterdagmorgen Emmely Duquesnoy (24) uit Deerlijk fataal geworden. De studente aan de UGent viel op de E17 in Kortrijk vermoedelijk in slaap achter het stuur en reed in op een vrachtwagen die voor haar reed. “Emmely was een levensgenieter, maar ze was nooit roekeloos. We verliezen een slim en gezellig meisje”, zeggen haar ouders en broers.