Na alle grapjes: Amerikaanse overheid gaat onderzoeken waarom McFlurry-machines zo vaak kapot zijn

Na jaren van grapjes - en frustratie bij duizenden klanten - gaat de Amerikaanse overheid onderzoeken waarom de McFlurry-apparaten zo vaak stuk zijn. Het softijs van fastfoodketen McDonald’s is zo vaak niet beschikbaar dat er bij de Federal Trade Commission enkele alarmbellen afgingen.

Het hoort bij McDonald’s zoals die gekke clown of de Big Mac: de McFlurry-machine die stuk is. In de VS zijn ze het intussen zo gewoon dat er heel vaak om gelachen wordt. Zo maakte iemand ooit een website - McBroken.com - met daarop alle vestigingen waar het toestel niet actief is. Het blijkt te gaan om wel 10,49% van alle vestigingen in de VS. Woon je in New York, dan is het nog veel erger, daar kan je geen McFlurry krijgen in één op de vijf hamburgerrestaurants van de keten. McDonald’s zelf grapte er ook al over in een tweet en op TikTok ging een zelfgeschreven nummer over het probleem ook al viraal. Om maar te zeggen: de Amerikanen liggen wakker van hun McFlurry.

we have a joke about our soft serve machine but we're worried it won't work — McDonald’s (@McDonalds) August 11, 2020

Maar intussen denken ze bij de Federal Trade Commission dat er iets niet pluis is, zo meldt de Wall Steet Journal. Het overheidsorgaan heeft een onderzoek geopend. Zo zou de FTC van McDonald’s-franchisenemers willen weten hoe vaak de apparaten stuk zijn. Verder vermoedt de FTC dat de machines zo ingewikkeld in elkaar zitten dat ze enkel hersteld kunnen worden door de leverancier. En dat is strijdig met de ‘right to repair’.