Kinesisten zetten zich schrap. Dit weekend zijn tienduizenden Vlamingen na een tien maanden durende coronapauze weer aan hun ploegsportcompetitie begonnen. Velen doen dat zonder noemenswaardige training en de kans op blessures is na die lange inactiviteit groter dan ooit.

Handbalclub Uilenspiegel in Wilrijk: zeven van de negentien spelers van de eerste ploeg liggen in de lappenmand met schouderblessures. Voetbalclub Zwarte Leeuw in Rijkevorsel: negen basisspelers kampen ...