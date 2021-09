Hoe een Antwerpse wijnmaker op de kaart van het beste restaurant ter wereld belandde: “Mijn jongste witte wijn vond hij meteen ‘fantastico’”

Hoe slaag je er als Belgische wijnmaker in om je wijn op de kaart te krijgen van een toprestaurant in Spanje? Patrick Nijs uit het Antwerpse Wilrijk weet hoe, want zijn rode wijn wordt straks geserveerd in El Celler de Can Roca, al een paar keer verkozen tot beste restaurant ter wereld. “Ik had mijn twijfels, maar de sommelier vond mijn wijn fantástico.”