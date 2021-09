Zuhal Demir (N-VA): “Ik heb het gevoel dat 3M dingen achterhoudt”

De passage van de topmensen van chemiebedrijf 3M in de PFOS-onderzoekscommissie laat niet enkel bij de parlementsleden een bittere nasmaak na. Ook Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA), reageert scherp. Het bedrijf kreeg vrijdag in die onderzoekscommissie een hele reeks vragen over de vervuiling met PFOS in Zwijndrecht en de lozing van chemische stoffen in het algemeen. Tot frustratie van de commissieleden antwoordden de aanwezige topmensen heel ontwijkend.

“Ik vind het hallucinant dat een bedrijf dat hier al jaren zit geen enkel antwoord geeft aan een onderzoekscommissie van het parlement”, reageerde Demir zaterdagochtend op Radio 1. “Als je dan ziet wat voor non-antwoorden men daar geeft: dat geeft mij wel enorm het gevoel dat men dingen achterhoudt. Waarom wil men bepaalde dingen niet zeggen?”

Demir is al enkele maanden in dialoog met het bedrijf over de PFOS-vervuiling, maar dat loopt heel stroef. “Wij zijn daar met handhavers naartoe gegaan omdat ook wij geen informatie kregen over bepaalde stoffen”, aldus nog de N-VA-minister, die indertijd de aanzet gaf om een onderzoekscommissie op te richten.