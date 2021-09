Vijf vermiste militairen dood verklaard door Amerikaanse zeemacht

De Amerikaanse zeemacht heeft de vijf vermiste bemanningsleden van een in zee neergestorte helikopter als overleden verklaard. Eén bemanningslid kon gered worden.

In een persbericht stelt de Amerikaanse Derde Vloot zaterdag niet langer zoek- en reddingsoperaties uit te voeren, maar bergingsoperaties. De shift in operatie komt na meer dan 72 uur inspanningen met zowel helikopters als vaartuigen.

De militairen zaten in een MH-60S-helikopter, die dinsdag 31 augustus is neergestort op 60 zeemijl (zowat 111 kilometer) voor de kust van San Diego, in de staat Californië. Dat gebeurde tijdens “routinevluchtoperaties”. De helikopter was ingescheept op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln. Het vaartuig voerde oefeningen uit in voorbereiding op een ontplooiing volgend jaar, aldus de US Navy.

Het wrak is nog niet aangetroffen. Een van de bemanningsleden kon uit het water gered worden en verkeert in stabiele toestand.

De zeemacht zal de namen van de inzittenden pas vrijgeven nadat de familie op de hoogte is gebracht.