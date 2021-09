Twee C-130’s weer in België na operatie Red Kite

De twee C-130-transportvliegtuigen die België sinds 18 augustus inschakelde in de operatie Red Kite, zijn zaterdagavond geland op hun thuisbasis: de militaire luchthaven van Melsbroek. Aan boord zat een twintigtal passagiers, zo is uit militaire bron vernomen.

De twee toestellen met staartnummers CH-07 en CH-11 landden zaterdagavond in Melsbroek. Ze kwamen uit Larnaca op Cyprus, waar ze een tussenstop hadden gedaan na het vertrek uit Islamabad. In de Pakistaanse hoofdstad waren bijna 200 Belgische militairen ingezet voor de evacuatieoperatie Red Kite.

“De aankomst van de overblijvende C-130’s op luchtmachtbasis Melsbroek markeert het einde van Red Kite voor de luchtmacht”, aldus de Belgische luchtmacht op Twitter. “Dit beëindigt een succesvolle en veilige evacuatiemissie.”

De twee C-130’s vertrokken op 18 agustus, drie dagen nadat de taliban de Afghaanse hoofdstad Kaboel hadden veroverd. Een derde toestel, de CH-01, vertrok enkele dagen daarna. Via Red Kite zijn 1.416 mensen geëvacueerd van Kaboel naar Islamabad, dankzij de C-130’s. Daarvoor was ook een detachement op de grond aanwezig in de internationale luchthaven van Kaboel. Negen vluchten - overwegend uitgevoerd door de burgerluchtvaartmaatschappij Air Belgium - vonden plaats tussen Islamabad en de militaire luchthaven van Melsbroek.