Louis van Gaal heeft eerste zege met Oranje beet: Nederland klopt Montenegro eenvoudig, Memphis Depay scoort twee keer

Na de stroeve aftrap in Oslo van de derde periode van Louis van Gaal bij Oranje, heeft Nederland zich tegen Montenegro beduidend beter gepresenteerd. Het werd in Eindhoven 4-0 en het goede nieuws voor Van Gaal was, dat Memphis Depay-Georginio Wijnaldum weer terug was als beslissende tandem. Depay trof tweemaal raak en de derde goal kwam op naam van Wijnaldum. De vierde treffer werd gemaakt door Cody Gakpo, de eerste Oranje-goal van de PSV’er.

Omdat ook Noorwegen (2-0 tegen Letland) en koploper Turkije (3-0 tegen Gibraltar) hun wedstrijden wonnen, veranderde aan kop van de ranglijst in Groep G niet veel. Maar Nederland voldeed wel aan de voorwaarde om komende dinsdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Turkije de koppositie in de groep te kunnen grijpen.

Drie wijzigingen

Van Gaal had drie wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself in vergelijking met de uitwedstrijd tegen Noorwegen. De geschorste Daley Blind werd vervangen door Tyrell Malacia, die daarmee zijn Oranje-debuut maakte. De linksachter was de 106e Feyenoorder, die het Oranje-tenue mocht aantrekken. De eerste was in 1922 Gerrit Hulsman.

Ook de andere twee wijzigingen waren al min of meer aangekondigd. Matthijs de Ligt, die weer beschikbaar was nadat hij tegen Noorwegen een schorsing had uitgezeten voor het rood op het EK, verving centraal achterin Virgil van Dijk. Van Gaal had al eerder laten doorschemeren dat de net van een kruisbandblessure herstelde Oranje-captain in korte tijd niet drie interlands zou spelen. En de derde wijziging, de terugkeer van Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie ten koste van Jurriën Timber, had Van Gaal al verklapt op de persconferentie afgelopen vrijdag.

Bij die gelegenheid gaf de bondscoach aan, dat hij van Montenegro eenzelfde speelplan verwachtte als van Noorwegen: een defensief blok optrekken en er op de counter proberen uit te komen. Dat eerste klopte wel, maar van dat tweede kwam weinig terecht. Bijlow hoefde in de eerste helft van zijn tweede interland als Oranje-doelman geen enkele redding van betekenis te verrichten.

Kopbal op de lat

Aanvankelijk had het Nederlands elftal moeite om een bres te slaan in de Montenegrijnse verdedigingswal, maar na een stroef eerste kwartier wist Oranje steeds gevaarlijker te worden. In het voor hem vertrouwde Philips Stadion was Cody Gakpo, die donderdag in Oslo een ongelukkig basisdebuut in Oranje had beloofd, bij veel van die gevaarlijke momenten betrokken. En ook Memphis Depay, die heel wat tikjes op de enkels te verduren kreeg, was dreigend. De Montenegrijnse doelman Matija Sarkic had alle moeite met een schot van de FC Barcelona-aanvaller, maar zag de bal tot zijn opluchting via zijn handen overgaan.

Iets voor het halfuur was Davy Klaassen, de doelpuntenmaker in Oslo, dicht bij de openingsgoal, maar zijn schot zeilde net over. Klaassen was in kansrijke schietpositie bekeken aangespeeld door zijn ploeggenoot van Ajax Steven Berghuis.

En een paar minuten later had Klaassen flink pech, omdat een prima kopbal van de middenvelder na een schitterende voorzet van Gakpo op de lat boven de geslagen doelman Sarkic terechtkwam.

Openingsgoal

De door Van Gaal gewenste verbeterde uitvoering legde Oranje op de mat tegen Montenegro. Er werd aangevallen in een hoger tempo en met meer creativiteit, terwijl de Montenegrijnse uitbraken overtuigend in de kiem werden gesmoord met opnieuw een prima rol voor Stefan de Vrij. Het wachten was alleen op de goal. Die viel voor rust met een hoofdrol voor Memphis Depay. De absolute topscorer van de huidige Oranje-lichting schoot in de 38e minuut een door hemzelf verdiende strafschop feilloos in. Daarmee kon het Nederlands elftal met een voorsprong de kleedkamer in, al was de marge gezien de krachtsverhouding op het veld veel te gering.

?? | Memphis Depay scoort in zijn 70ste interland vanop de stip! ?? #NEDMON pic.twitter.com/a7Y9Ah4X2I — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 4, 2021

In de 48e minuut kon Bijlow zijn eerste redding van betekenis verrichten. Montenegro ging ervandoor na balverlies van Georginio Wijnaldum en Milutin Osmjaic kreeg de eerste goede kans voor de Balkanbewoners. In deze fase van de wedstrijd was Berghuis de meest dreigende Oranje-speler. Met enkele schoten zette hij de Montenegrijnse doelman aan het werk. Met Dumfries als partner aan de rechterkant draaide Berghuis stukken beter dan in Oslo, waar hij mede door het stroeve samenspel met Jurriën Timber niet geweldig uit de verf kwam en al in de rust werd gewisseld.

Blunder Malacia

Na tien minuten in de tweede helft dreigde Malacia, die tot dan verdienstelijk had gespeeld, zijn debuut in één klap te ruïneren. Met een verkeerde pass zette de Feyenoorder zomaar Montenegro-spits Stefan Mugosa vrij voor de keeper. Direct greep Malacia van ontzetting naar zijn hoofd, maar datzelfde kon Mugosa doen, want hij joeg de bal in kansrijke positie wild over. Tot grote opluchting van Malacia en zijn ploeggenoten.

Het moment leerde, dat Oranje met vuur speelde, want hoe weinig kansen Montenegro ook creëerde, met een marge van slechts één was één ongelukkig moment voldoende voor nieuw puntenverlies.

Dertig Oranje-goals

Het was opnieuw Depay die aan de onzekerheid een einde maakte. De FC Barcelona-aanvaller speelde in het Philips Stadion, waar hij zijn doorbraak beleefde als profspeler, zijn 70e interland voor Oranje en luisterde die op met twee goals. Daarmee heeft hij zijn totaal aantal Oranje-goals op dertig gebracht en is hij Wesley Sneijder, de nummer tien op de topscorerslijst, tot op één goal genaderd.

?? | Ook vanuit een scherpe hoek is scoren geen probleem voor Memphis Depay! ?? #NEDMON pic.twitter.com/eaJ6FW1oXd — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) September 4, 2021

Met de tweede goal van Depay was het verzet van Montenegro gebroken. Na een bekeken passje van Berghuis maakte Wijnaldum, die in Eindhoven bij afwezigheid van Van Dijk in het veld weer de aanvoerdersband droeg, de 3-0.

Het hoogtepunt van de avond was de eerste Oranje-goal van Gakpo. De PSV’er poeierde de bal voortreffelijk in de bovenhoek en liet het Philips Stadion op de banken staan. De schitterende goal kwam precies op tijd, want na het vieren van zijn doelpunt werd Gakpo gewisseld voor Steven Bergwijn. En zo beleefde het Oranje-publiek een mooie voetbalavond in Eindhoven en toonde het Nederlands elftal na de uitschakeling op het EK en de stroeve vertoning tegen Noorwegen tekenen van herstel. Dinsdag tegen Turkije moet het Nederlands elftal laten zien of dat doorgetrokken kan worden richting de eerste plek in de groep.