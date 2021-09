Zware botsing tijdens illegale tuningmeeting: BMW rijdt in op Porsche

Op sociale media zijn beelden opgedoken van een zwaar ongeluk tijdens een illegaal tuningtreffen aan le Lac de l’Eau d’Heure, nabij het Waalse stadje Philippeville. Een BMW reed er frontaal in op een Porsche, die volgens de kranten van Sudpresse klaarstond om te racen.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 22 uur op de parkeerplaats van Belvédère de N907, vlakbij Lac Féronval in Boussu-Lez-Walcourt. Op beelden is te zien hoe een BMW 1 over de weg rijdt, langs honderden toeschouwers. Op de plek waren zo’n 400 mensen samengekomen om een aantal getunede wagens tegen elkaar te zien racen. De BMW 1 neemt echter niet deel aan een race, maar rijdt met hoge snelheid tegen een Porsche Cayenne. Ook een Audi deelt in de klappen.

“Het evenement was georganiseerd in een Facebook-groep”, vertelt een getuige aan Sudpresse. “De bijeenkomst werd georganiseerd aan een parkeerplaats voor jetski’s. Er was trouwens net zoveel volk omdat het evenement nog maar pas begonnen was. Om 22 uur begon de race, om 22.02 uur vond het ongeval plaats.”

Zwaardere impact

Als bij wonder is bij het ongeval niemand gewond geraakt. Aan RTL vertelde een agent van de lokale politiezone dat de schade veel groter had kunnen zijn. “Met al die toeschouwers hier hadden we een nog veel zwaardere impact kunnen zien.”