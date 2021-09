Wereldkampioen Frankrijk speelt al voor vijfde keer op rij gelijk, Ierland blameert zich bijna tegen voetbaldwerg

In de kwalificatierondes voor het WK 2022 is regerend wereldkampioen Frankrijk er niet in geslaagd om Oekraïne te verslaan. Les Bleus bleven er op een 1-1 gelijkspel steken. Ierland liep op zijn beurt bijna tegen een complete blamage aan: het kon pas in de slotfase een thuisnederlaag vermijden tegen voetbaldwerg Azerbeidzjan (1-1).

De Fransen kwamen op slag van rust op achterstand in Oekraïne na een fenomenale pegel van Shaparenko. Gelukkig voor Les Bleus was er Anthony Martial om kort na de rust de score weer gelijk te trekken. Verder dan dat kwamen ze echter niet meer.

Merkwaardig genoeg is het al de vijfde keer op rij dat Frankrijk gelijkspeelt. Eerder deze week werd het thuis tegen Bosnië-Herzegovina ook al 1-1. Op het voorbije EK voetbal eindigden ook de matchen tegen Hongarije, Portugal en Zwitserland al op een gelijkspel - al ging Frankrijk er tegen Zwitserland natuurlijk nadien nog uit via de strafschoppenreeks.

Ieren verliezen bijna van Azerbeidzjan

Ierland heeft het in groep A nog niet al te makkelijk gehad. De eerste drie wedstrijden tegen Servië, Luxemburg en Portugal werden elk met één goal verschil verloren. Met Azerbeidzjan wachtte zaterdag een hapklare brok, maar daarin verslikten de Ieren zich bijna stevig. Op slag van rust kwamen de bezoekers zowaar op voorsprong via Makhmudov. Ierland kon via Duffy pas in de 87ste minuut op gelijke hoogte komen. Zo scoorden beide landen hun eerste puntje van de kwalificatiecampagne.

Haaland scoort vanaf de stip

Noorwegen, met Kristian Thorstvedt (KRC Genk) 60 minuten tussen de lijnen, won met 0-2 bij Letland. De Scandinaviërs hesen zich na 20 minuten op voorsprong na een penaltydoelpunt van scherpschutter Erling Haaland. Mohamed Elyounoussi (66.) verdubbelde in de tweede helft de marge nog.

De poule wordt met 11/15 aangevoerd door Turkije, dat met 0-3 won bij voetbaldwerg Gibraltar. Halil Dervisoglu (54.), Hakan Calhanoglu (65.) en Kenan Karaman (83.) troffen na de pauze raak.

Ook Unionisten Anthony Moris en Teddy Teuma kwamen met hun landen in actie. Moris kon een zware 4-1 nederlaag bij Servië niet verhinderen, na onder meer twee doelpunten van voormalig Anderlecht-aanvaller Aleksandar Mitrovic. Verder in Groep A speelden Ierland en Azerbeidzjan 1-1 gelijk, wat beide naties hun eerste puntje van de campagne opleverde.

Teuma beet dan weer met het kleinste verschil in het zand op bezoek bij Slovenië na een strafschopgoal van Sandi Lovric. Rusland klopte Cyprus met 0-2 en voert de rangschikking aan in Groep H.

Ook Denemarken ontsnapt

Verder vermeed groepsleider Denemarken in Groep F op de valreep een scoreloos gelijkspel tegen de Faeröer (0-1) dankzij Jonas Wind (85.), terwijl Israël Oostenrijk opzij zette met 5-2 en Schotland weinig overschot had tegen Moldavië (1-0). Kroatië mocht in Groep H in de laatste minuten drie punten bijschrijven door de enige treffer van Marcelo Brozovic (86.) op bezoek bij Slowakije.