De Spaanse politie heeft zaterdagochtend in de Pyreneeën na een melding het lichaam gevonden van een Nederlandse bergbeklimmer. Volgens Spaanse media lag de 46-jarige man op grote hoogte levenloos in zijn tent op een van de bergtoppen van Picos del Infierno.

Onderzoek moet uitwijzen waaraan de Nederlander is gestorven. Volgens de politie waren er in ieder geval geen sporen van geweld. De hulpdiensten hebben het lichaam naar het ziekenhuis in Jaca gebracht, in de provincie Huesca.