Man gedood door haai in Australië

Aan een strand in het oosten van Australië heeft een haai zondag een man gedood. Surfers en zwemmers deden nog verwoede pogingen om het slachtoffer te redden, maar tevergeefs. Dat melden de lokale autoriteiten.

De aanval vond plaats aan Emerald Beach, zo’n 500 kilometer ten noorden van Sydney. Een haai viel een man van ongeveer 20 jaar oud aan. “Andere zwemmers en surfers deden moedige pogingen om het slachtoffer te redden”, zegt een ambulancier. “De man liep een zware verwonding op aan zijn arm en ondanks onze inspanningen overleed hij ter plaatse.”

Het is dit jaar de tweede aanval met een haai in Australië. In 2020 waren er 26 gevallen waarbij een haai een mens aanviel. Daarbij vielen 2 dodelijke slachtoffers.