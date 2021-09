Rechterhand van Britse kroonprins Charles moet opstappen na schandaal met brief aan geldschieter

De voormalige rechterhand van de Britse kroonprins Charles is opgestapt. Michael Fawcett was jarenlang zijn dichtste adviseur, maar kwam in opspraak door een brief aan een geldschieter die The mail on sunday in handen kreeg. “Dit is een schok voor de prins”, klinkt het in diens entourage.

Het Britse koningshuis maakt woelige tijden door. Ook Charles, prins van Wales en de eerste in rij voor troonopvolging, blijft daar nu niet van gespaard. Zijn voormalige dichtste adviseur Michael Fawcett is zaterdagavond opgestapt als voorzitter van de stichting van Charles nadat The mail on sunday een schandaal rond hem had blootgelegd. Hij had geen andere keuze meer dan opstappen, zo klinkt het in Britse media.

De zaak draait rond een brief die Michael Fawcett in 2017 geschreven had aan de Saudische miljardair en zakenman Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz. Daarin biedt de adviseur van Charles hulp aan om geridderd te worden en het Brits staatsburgerschap te krijgen in ruil voor een donatie van enkele honderdduizenden pond.

Voor Fawcett zat er niets anders op dan tijdelijk op te stappen terwijl de zaak onderzocht wordt, klinkt het bij de stichting van de prins. Volgens zijn entourage is dit “een aardschok” voor Charles, die de adviseur die hij het meest vertrouwde ziet verdwijnen. Die was zijn rechterhand niet meer, maar had als baas van zijn stichting wel een bijzonder hechte band met Charles.

Met het geld van de Saudische zakenman zouden onder meer renovaties uitgevoerd zijn aan Dumfries House, een prachtig herenhuis dat gered werd door de stichting van de kroonprins. Volgens Britse media is het goed mogelijk dat dit geen alleenstaand geval was en dat wel meer gunsten gegeven werden in ruil voor grote donaties aan de stichting. Voor de reputatie van Charles zou dat een klein drama zijn. Vanuit zijn stichting klinkt het dat het onderzoek afgewacht wordt.