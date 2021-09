Harvey Weinstein probeerde Angelina Jolie aan te randen, daarna werkte Brad Pitt nog met hem samen: “Natuurlijk deed dat pijn”

Harvey Weinstein heeft Angelina Jolie eind jaren 90 proberen aan te randen. Ze was toen 21 jaar, vertelt de Hollywoodster in The guardian. Dat haar voormalige echtgenoot Brad Pitt daarna toch nog met Weinstein samenwerkte heeft haar dan ook veel pijn gedaan. “We hebben daar veel ruzie over gemaakt.”

Angelina Jolie had eerder al gezegd dat ook zij het slachtoffer was geworden van Harvey Weinstein, de wereldberoemde filmproducer die in opspraak kwam in het #MeToo-schandaal voor seksuele intimidatie en misbruik. Maar in een uitgebreid interview met The guardian gaat de 46-jarige actrice daar nu voor het eerst iets dieper op in.

Foto: REUTERS

Het gebeurde in zijn hotelkamer tijdens de opnames van de film Playing by heart, die in 1998 uitkwam. Jolie was toen 21 jaar oud. Tot een verkrachting kwam het niet, maar dat maakt het voor Jolie niet minder erg. “Als je erin slaagt de kamer op tijd te verlaten, lijkt het alsof hij niet geprobeerd heeft. Maar dat heeft hij wel gedaan. En de poging alleen is al aanranding op zich. Het was meer dan alleen avances maken, hoor. Het was iets waar ik aan moest ontsnappen.”

LEES OOK. Het begon met ‘Tomb raider’: hoe actrice Angelina Jolie zich omschoolde tot activiste

Daarna meed ze Weinstein als de pest. Ze weigerde bijvoorbeeld een rol in The aviator van Martin Scorcese toen bleek dat Weinstein aan de film meewerkte. “Ik bleef bij hem weg en waarschuwde mensen over hem.” Ze vertelde haar eerste echtgenoot Jonny Lee Miler over. “Vertel het aan anderen, zei ik hem. Laat meisjes niet alleen met hem zijn.”

Het deed Jolie dan ook pijn toen haar toenmalige echtgenoot Brad Pitt, met wie al geruime tijd een vechtscheiding gaande is, in 2009 wel met hem werkte. Pitt aanvaardde toen een rol in Inglourious basterds, de bejubelde film van Quentin Tarantino die mee gefinancierd werd door The Weinstein Company. “Het deed pijn dat hij die rol aanvaardde, ja”, zegt Jolie in het interview. “We hebben daar veel ruzie over gemaakt. Natuurlijk deed dat pijn.”