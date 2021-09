Dertien politiemensen omgekomen bij aanslag van IS in Irak

Nabij de noordelijke Iraakse stad Kirkoek zijn in de nacht van zaterdag op zondag bij een aanslag van Islamitische Staat (IS) op hun checkpoint dertien leden van de Iraakse federale politie omgekomen. Dat is uit medische en veiligheidsbronnen vernomen.

De aanval ten zuiden van Kirkoek begon kort voor middernacht en duurde meerdere uren, zei een hoge politieofficier tegenover het Franse persbureau AFP.

Jihadistische cellen voeren in de regio geregeld aanvallen uit tegen het Iraakse leger en politie. De jongste is één van de bloedigste van IS sinds begin dit jaar.