Vlaams minister Lydia Peeters voert strijd tegen roetfilterfraude op

Op dit moment is de autokeuring niet in staat om dieselwagens met defecte of weggehaalde roetfilters op te sporen. Daar komt verandering in: op 1 juli 2022 wordt een deeltjestellertest (PN-meting) ingezet tijdens de jaarlijkse autokeuring voor dieselwagens (personenwagens en lichte vracht). Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters zondagochtend.

Er rijden in Vlaanderen 1,68 miljoen dieselwagens rond, waarbij de voertuigen vanaf euronorm 5 verplicht een werkende roetfilter dienen te hebben om de uitstoot van fijn stof te verminderen. Dat blijkt uit cijfers uit 2020 van Statistiek Vlaanderen.

In de nasleep van dieselgate bleek dat er ook gefraudeerd werd met roetfilters en dat er mensen waren die deze bewust verwijderden. Een oplossing ligt bij een controle met een deeltjesteller. “Deze deeltjesteller geeft een betere inschatting van de uitstoot van fijn stof en is een eenvoudige methode om bij de technische keuring eenvoudig vast te stellen of de roetfilter aanwezig is en goed werkt. Gezien een roetfilter 95 tot 99 procent van de deeltjesuitstoot verwijdert, heeft dit een significante impact op de uitlaatemissies van de dieselvoertuigen en bijgevolg de volksgezondheid”, benadrukt Peeters.

Niet opgemerkt

Het probleem is dat de fraude aan de roetfilter door de autokeuring niet opgemerkt wordt omdat de roetmeting die daar gebruikt wordt niet dient om de aanwezigheid van een roetfilter te detecteren. De huidige opaciteitstest die gebruikt wordt tijdens de technische keuring is hiervoor niet bedoeld en ook niet geschikt. “Daar brengen we vanaf 1 juli 2022 verandering in”, aldus minister Peeters. “Samen met Brussel en Wallonië zijn we het eens geraakt over een lastenboek voor de autokeuringscentra.”

Die centra kunnen dan nieuwe apparatuur, een zogenaamde deeltjestellertest, aankopen om specifiek te controleren op roetfilterfraude. “In een eerste fase worden alle voertuigen en bestelwagens met een dieselmotor vanaf euronorm 5a en recenter gecontroleerd. Op termijn willen we bestuderen of deze maatregel uitgebreid kan worden naar vrachtwagens, bussen en benzinewagens”, aldus Peeters.

Rode kaart

Als een voertuig meer dan 1 miljoen fijnstof deeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt de wagen een rode kaart. De roetfilter is dan stuk, of weggehaald, en moet binnen de 14 dagen vervangen worden. Daarna moet de wagen opnieuw worden gekeurd.

Als een voertuig minder dan 250.000 fijnstof deeltjes per kubieke centimeter uitstoot, krijgt de wagen een groene kaart.?Voor de wagens die zich in de grijze zone tussen 250.000 en 1 miljoen fijnstof deeltjes bevinden, voorzien we een overgangsperiode van 2 jaar en krijgt de eigenaar een waarschuwing.