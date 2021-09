IN BEELD. 15.000 festivalgangers uit de bol op The Day Before Tomorrow in Brasschaat

Brasschaat - Maar liefst 15.000 festivalgangers gingen zaterdag uit de bol op de achtste editie van The Day Before Tomorrow in Brasschaat. Na de lange coronaperiode was de drang om uit de bol te gaan groot. Alle tickets waren dan ook uitverkocht.

Waarnemend burgemeester Philip Cools (N-VA) stond aan de ingang toen de eerste jongeren binnenkwamen. “Ze waren bijzonder uitgelaten, leuk om zien. Het is duidelijk dat de mensen dit hebben gemist.”

Aan de ingang werd van iedereen de identiteitskaart en het Covid Safe Ticket gevraagd. Politie en drugshonden controleerden op het bezit van verboden middelen. Zo mochten enkele jongeren niet binnen omdat ze cannabis op zak hadden.

Maar binnen was het een geweldig feest. De 51-jarige Dirk Corman heeft maar één editie gemist. “Wij komen voor de sfeer, niet zozeer voor de een of andere dj. Het is hoe dan ook een fantastische dag”, zegt de Brasschatenaar.

Boef Foto: Jan Van der Perre

Lil’ Kleine

De tieners Lenn, Jason, Kysha en Liscia konden dat alleen maar beamen. “Zeer leuk. Wij komen voor alle dj’s, maar ik toch vooral voor Lil’ Kleine. Ik heb een pennenzak van hem en ben dan ook een grote fan. Het is mijn eerste keer hier. Ik kom zeker terug”, zegt Liscia.

Kim, Lince, Lince en Nick zijn fans van het eerste uur. “In het begin kwamen wij nog met de kinderen in de buggy. Toen was dat nog mogelijk. Nu is het zoveel groter geworden. De kinderen vertrouwen we dan maar toe aan de babysit”, zegt Nick.

Het eerste echte hoogtepunt van de dag was het optreden van Boef. De rapper had weinig moeite om het publiek mee te krijgen.

Boef in actie. Foto: Jan Van der Perre

Uitbundigheid. Foto: Jan Van der Perre

Boef in actie. Foto: Jan Van der Perre

De stille dans. Foto: Jan Van der Perre

De fans. Foto: Jan Van der Perre

Feestje! Foto: Jan Van der Perre

Nog meer fans. Foto: Jan Van der Perre

Ronny Retro. Foto: Jan Van der Perre

De massa. Foto: Jan Van der Perre

Fans. Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Dirk Corman (rechts). Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Foto: Jan Van der Perre

Waarnemend burgemeester Philip Cools. Foto: Jan Van der Perre