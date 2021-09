Twee Belgen verdronken voor kust van Kreta

Voor de kust van Kreta zijn twee Belgische mannen verdronken. Dat melden lokale media en wordt bevestigd door Buitenlandse Zaken.

Ondanks het wilde water besloten de twee Belgische toeristen toch in de zee te gaan via de kust van de stad Rethymno, in het noorden van Kreta. Daar kwamen ze in de problemen. Andere zwemmers zagen dat onze landgenoten in gevaar kwamen en alarmeerden de redders.

De twee mannen van middelbare leeftijd werden uit het water gehaald en in coma naar het nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Daar werden ze doodverklaard. Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een dodelijk incident was in Kreta waar twee Belgen bij betrokken waren.