De zon schijnt eindelijk, maar dat houdt ook risico’s in: “Onze huid is nog niet goed beschermd”

Eindelijk… De zon schijnt, en blijft nog zeker tot donderdag schijnen. Een nazomer die heel welkom is voor zonnekloppers, maar ook een nazomer waarin we voorzichtig moeten zijn. Dat zegt dermatoloog Thomas Maselis bij VRT Nieuws. “Het zonlicht is nog altijd sterk en kan nog altijd schadelijk zijn. Zeker na de zomer die we gehad hebben.”

Maselis waarschuwt voor overdaad. “Onze huid is nog niet goed beschermd. Normaal gesproken heb je op het einde van een goede zomer toch al wat UV-licht gehad, zijn je pigmentcellen actief geworden en ben je in zekere mate bruin. Dat is nu minder het geval. Als je nu in de volle zon gaat zitten, ga je de kans lopen om te verbranden”, zegt Maselis.

Bovendien is de zon die zaterdag en zondag scheen en de komende dagen nog zal schijnen nog altijd een sterke zon. “De UV-index (de stralingssterkte van de zon, nvdr) gaat van 0 tot 12. Onder de 3 is bescherming niet echt nodig. Dat is in de winter het geval. Tussen 3 en 5 moet je je toch al wat beschermen, want dan kan je verbranden, zeker mensen met een licht huidtype. Boven de 5 moet je je absoluut beschermen, want dan is de zon krachtig. En vandaag gaan we zeker boven de 5 gaan.”

Opletten is vooral nodig wanneer de zon net boven je staat. Kijk daarom naar de lengte van je schaduw. “Algemeen gesteld is de zon relatief veilig als je schaduw langer is dan je gestalte. Dan moeten de zonnestralen heel lang door de atmosfeer, die die filtert. Als je schaduw korter is dan je gestalte moet je je altijd goed beschermen.” Ook voor de weerkaatsing let je beter op, zegt Maselis nog. Hij raadt dan ook aan je in te smeren met een hoge factor van zonnecrème.