Vincent Kompany en Telenet openen studieruimte voor voetballende jongeren

Brussel - Op het voetbalcomplex van BX Brussels in Anderlecht heeft Vincent Kompany zondag samen met telecombedrijf Telenet de BX Classroom ingehuldigd. De nieuwe studieruimte geeft de voetballende jongeren een plek waar ze in alle rust hun schoolwerk kunnen maken of hun digitale vaardigheden kunnen aanscherpen.

Telenet wil in samenwerking met BX Brussels, het sociaal-sportief project dat Vincent Kompany in 2013 oprichtte en ook RSC Anderlecht, jongeren ondersteunen via het voetbal. Zij zien de sport als een belangrijke accelerator naar meer inclusie, diversiteit en gelijke kansen. Dankzij de financiële steun van het telecombedrijf kon de BX Classroom tot stand komen.

“We willen werk maken van vier pijlers: inclusie via sport, meer meisjes in voetbal, professionele inclusie en digitale inclusie”, vertelt Olivier Goris, van Telenet.

Begeleiders en workshops

Die digitale inclusie krijgt mee vorm door het nieuwe klaslokaal. Voorlopig zullen jongeren op maandagen vanaf 16 uur in de BX Classroom terecht kunnen om voor training hun schoolwerk te maken. Daarbij worden ze ondersteund door begeleiders. Op woensdagen worden er in de toekomst ook workshops georganiseerd in het klaslokaal met bijvoorbeeld partners als Be Code. Zij zullen de digitale vaardigheden van de jongeren aanscherpen. Maar er zal bijvoorbeeld ook ruimte zijn voor Nederlandse lessen voor ouders of workshops waarin jongvolwassenen een cv leren opstellen.

“De wereld is zo groot en vol kansen. Wat helpt is hard werken, maar ook solidariteit is belangrijk. Niemand maakt het helemaal alleen. We zijn allemaal afhankelijk van hulp van buitenaf, want ik had het ook niet alleen gekund”, gaf Vincent Kompany mee aan de aanwezige kinderen.