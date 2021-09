De Wever blijft bij kritiek op Verlinden: “Binnenlandse Zaken heeft gewoon gefaald”

Bart De Wever blijft bij zijn kritiek op minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en de ministeriële besluiten die vanuit Binnenlandse Zaken tijdens de coronacrisis geschreven zijn. Dat heeft de N-VA-voorzitter gezegd in VTM Nieuws. “Binnenlandse Zaken heeft gewoon gefaald.”

Afgelopen week was Bart De Wever erg hard voor Annelies Verlinden. Hij zei dat de ministeriële besluiten - waarin de maatregelen tijdens de hele coronacrisis in juridische teksten gegoten zijn - een hele pandemie lang nergens op trokken. De aanleiding was dat in Gent de nachtclubs al open zijn dankzij een achterpoortje in die teksten. En die achterpoorten zijn er heel de pandemie lang geweest, zei de N-VA-voorzitter.

Geen persoonlijke aanval

Verlinden noemde het een persoonlijke aanval en zei dat zoiets niet haar “manier van aan politiek doen” is. In VTM Nieuws zei Bart De Wever zondagmiddag dat er geen sprake is van een persoonlijke aanval. “Ik heb die ministeriële besluiten moeten ondergaan. Moesten de teksten deugen, geen probleem. Maar vanaf de eerste dag zijn die teksten slecht geweest en dat is de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken. Men moet die verantwoordelijkheid niet van zich afschuiven.”

Volgens politicologen kan het feit dat Verlinden bij de verkiezingen in 2024 een rechtstreekse concurrent van De Wever wordt in de kieskring Antwerpen, meegespeeld hebben in zijn harde uitspraken. Maar de aanleiding om er afgelopen week over te beginnen, was volgens De Wever dat “de emmer overgelopen is”. “Ik val haar niet aan als persoon, hoor, bij het begin van de pandemie was zij nog geen minister en trokken die besluiten ook al op niets. Dit is niet persoonlijk, maar Binnenlandse Zaken heeft gewoon gefaald. Tijdens de coronacrisis, maar ook bij de overstromingen.”

Jambon

Het argument van Verlinden dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) toch mee aan tafel zit in het Overlegcomité en de teksten telkens mee goedkeurt, vond De Wever er geen. “Twee uur hebben ze om die teksten te bekijken en dan wordt er niet eens altijd rekening gehouden met de aanpassingen”, aldus de voorzitter.

Over dat argument had Jambon zondagochtend op ATV ook wat te zeggen. “Wij hebben een overlegcomité en daar wordt een verslag van opgemaakt. Dat wordt goed onderhandeld. Maar daarna gaat de minister van Binnenlandse Zaken aan de slag om alles in een ministerieel besluit te gieten. Ze stuurt dat nog even rond - we hadden deze keer twee uur de tijd om er op te reageren - dan geef je je opmerkingen en dan doet zij verder met die opmerkingen wat ze wil. Er is geen overleg meer. De opmerkingen over de indoor evenementen, dat het te vaag geformuleerd was en er achterpoortjes waren, die hebben wij gegeven maar daar is geen rekening mee gehouden.”

Jambon noemt het ministerieel besluit “slordig werk”. “Er moet zorgvuldiger op een MB gewerkt worden. Als je in je MB mogelijkheden open laat en men maakt hier gebruik van, dan valt daar weinig tegen te doen. Wetgevend werk moet sluitend zijn, anders heb je steeds aanleiding tot discussie.”