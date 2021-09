Dertiger in levensgevaar na meerdere trappen in gezicht tijdens vechtpartij met twintig jongeren in Luik

Bij een grote vechtpartij met jongeren in het centrum van Luik is zondagochtend een man levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat meldt het parket van Luik.

Bij de vechtpartij waren zo’n 20 jongeren betrokken. Een man raakte zwaargewond nadat hij meerdere keren in het gezicht was geschopt. Het 31-jarige slachtoffer ligt in het ziekenhuis en verkeert in levensgevaar.

De politie pakte drie jongeren op, onder wie één minderjarige. Ze worden zondag nog altijd verhoord. De aanleiding en het motief voor de knokpartij zijn niet gekend.