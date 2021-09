Luchthaven Kaboel weer open voor binnenlands vliegverkeer

In Afghanistan staat de binnenlandse maatschappij Ariana Afghan Airlines weer in voor vluchten tussen de hoofdstad Kaboel en drie belangrijke provinciehoofdsteden nadat een technisch team uit Qatar de hoofdstedelijke luchthaven had heropend voor hulp en binnenlandse vluchten, zo heeft de Qatarese nieuwszender al-Jazeera zondag gemeld.

Ariana Afghana Airlines vliegt naar eigen zeggen weer tussen Kaboel en de provinciehoofdsteden Herat in het westen, Mazar-i-Sharif in het noorden en Kandahar in het zuiden.

Eerder had de Qatarese ambassadeur in Afghanistan, Seed bin Moebarak al-Khayarin gezegd dat een technisch team erin geslaagd was de luchthaven van Kaboel te heropenen voor hulpverlening. In het bijzonder is in samenwerking met de Afghaanse autoriteiten de piste hersteld.

De luchthaven was tot eind augustus nog gebruikt door westerse landen om een enorme luchtevacuatie uit te voeren. Dat gebeurde nadat de taliban sneller dan verwacht de hoofdstad hadden bereikt, met grote chaos tot gevolg. Het normale vliegverkeer kwam stil te liggen.