Goal van ex-Rode Duivel en straffe omhaal leiden tot sensationele ommekeer in blessuretijd in de Verenigde Staten

Spektakel in de Verenigde Staten afgelopen nacht. In het USL Championship, de Amerikaanse tweede klasse van het voetbal, kende de match tussen Memphis 901 en Birmingham Legion een wel erg straffe ontknoping. Memphis 901 stond na 93 minuten op een 1-2-achterstand… maar zou de match alsnog met 3-2 winnen dankzij twee hoekschoppen diep in blessuretijd. De eerste werd door voormalig Rode Duivel Roland Lamah binnen gekopt, de tweede - in de 96ste minuut - werd door de Puerto Ricaan Raul Gonzalez met een heerlijke omhaal in doel getrapt.