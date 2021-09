Geslaagd nazomerweekend aan de kust: 300.000 overnachtingen en 160.000 dagjesmensen

Provinciaal toerismebedrijf Westtoer spreekt van een geslaagd nazomers weekend aan zee. Zo’n 160.000 dagjestoeristen zakten af naar de kust. “Voor de sector van de logies was het met 300.000 overnachtingen zelfs een topweekend”, klinkt het.

De zomer was voor de toeristische sector aan de kust geen meevaller, maar het eerste weekend van september was wel geslaagd. Dankzij het mooie weer trokken op zaterdag 70.000 dagjestoeristen naar de kust. Zondag waren dat er zelfs 90.000.

“De commerciële logies kenden met een gemiddelde hotelbezetting van 80 à 85 procent een topweekend”, zegt Dirk Marteel van Westtoer. “Zo’n bezettingsgraad is vergelijkbaar met die van een verlengd weekend in het voorjaar. We mogen gerust zeggen dat het een geslaagd nazomerweekend was.”