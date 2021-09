Man getuigt nadat hij huis werd “uitgezogen” door verwoestende tornado: “Kon me nog net vastklampen”

Uitlopers van de orkaan Ida die eerder deze week in de zuidelijke staat Louisiana aan land was gekomen, heeft in verschillende Amerikaanse staten tot een verwoestende tornado geleid. In New Jersey konden een man en zijn hond enkele seconden voor het natuurgeweld hun huis vernielde, in de kelder duiken. John Lang uit de nabijgelegen staat Pennsylvania werd zaterdag bijna uit zijn huis gezogen door een tornado. “Ik kon me nog net vastklampen, terwijl ik mijn pick-uptruck voorbij zag rollen”, klinkt het.