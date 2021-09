Na burgemeesterswissels in Langemark, Blankenberge en De Panne: “Nieuw decreet zal nog slachtoffers maken, óók buiten West-Vlaanderen”

De Panne / Blankenberge / Langemark-Poelkapelle -

’t Is politiek op z’n kleinst, wat we de afgelopen weken te zien gekregen hebben in De Panne. Eerder deze zomer zagen we ook al een burgemeesterswissel in Blankenberge en als de voorspellingen kloppen, wordt ook in Langemark-Poelkapelle dinsdag een nieuwe meerderheid voorgesteld. Allemaal dankzij een nieuw decreet, waardoor in sommige gevallen één ‘overloper’ volstaat om de lokale politiek op z’n kop te zetten. “En er zullen er nog volgen”, zegt professor Herwig Reynaert (UGent), “ook buiten West-Vlaanderen.”