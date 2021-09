Hun regels zijn strenger, dus Nederlanders proberen bij ons trouwfeest te geven: “We kunnen hen er niet tussen nemen”

Essen / Ravels / Hoogstraten - Horecauitbaters aan de grens in Nederland hebben bij hun burgemeesters hun beklag gedaan over het “ongelijke speelveld” door de coronaregels bij onze noorderburen. De regels in Nederland zijn op dit moment strikter dan bij ons wat feesten in groep betreft. Daardoor zien sommige feestzalen aan Belgische kant de vraag vanuit Nederland toenemen. “Maar alles is de komende maanden al volzet.”

Silvio Van Oevelen van Zaal Heikant in Essen kreeg de afgelopen week elke dag wel een telefoontje van een Nederlander. “Ze willen deze maand nog graag een feest organiseren, maar wij kunnen hen er niet tussen nemen. Onze agenda voor dit jaar is bijna vol. Er zijn duidelijk heel veel inhaalfeestjes dit najaar.”

Sinds begin deze maand kunnen bruiloften, communies en andere (familie)feesten bij ons bijna als vanouds plaatsvinden. Alleen om naar het toilet te gaan, moeten gasten in de regel nog een mondmasker op. In Nederland ligt dat anders. Op feesten in horecazaken moeten gasten 1,5 meter afstand houden en een vaste zitplaats hebben. Entertainment, zoals een dj, is niet toegestaan. Buiten kan er wel meer.

Terwijl vorige zomer nog naar boven kwam dat er trouwpartijen van Belgen in Nederland zijn doorgegaan, wordt dus nu de omgekeerde beweging gemaakt - al lukt dat meestal niet, want net zoals Zaal Heikant zitten heel wat feestzalen de komende weekends vol. “Godzijdank”, zeggen de meeste uitbaters.

Verschrikkelijk druk

Bij Kioskafé in Poppel zegt Miche Moonen dat ze de afgelopen dagen een tiental aanvragen hebben gekregen van Nederlanders die in september hun dansfeest daar nog graag zouden willen organiseren. Ook Vincent Aerts van feestzaal Molenhof in Ravels kreeg al “verscheidene aanvragen” vanuit Nederland. “Maar er zijn al zoveel feesten in te halen die soms meermaals waren verplaatst - het is verschrikkelijk druk. Hopelijk loopt het allemaal goed. Want zelfs voor kerst en nieuw wordt er al volop geboekt.”

Salons De Groene Jager in Brasschaat zouden er geen Nederlander meer bij krijgen, zeggen ze daar. “Tot november zitten we vol. Ons eerste trouwfeest waarop er normaal kan worden gedanst hebben we (vrijdag, red.) gehad, en de mensen hebben het duidelijk niet verleerd. Nee, ze hebben er weer zin in, en deugd van.”

Bij danstheater Le CirQ in Hoogstraten lopen de aanvragen voor feesten ook opnieuw binnen, maar in een rustiger tempo dan uitbater Ben Van den Zegel had verwacht. “Ik verwachtte een ware rush door de versoepelingen op 1 september, maar ik hoor mensen toch ook afwachtend reageren. Zo van: we zullen eerst even zien wat die grote samenkomsten gaan geven, en dan beslissen we.”