Afghaanse studentes moeten abaya en nikab dragen en volgen lessen in klassen zonder mannen

Een vrouwenprotest in Kaboel werd zaterdag nog hardhandig neergeslagen door de taliban: “Ze gebruikten tasers en traangas” Video: Reuters

De Afghaanse studentes zullen een zwarte abaya met een gezichtsbedekkende nikab moeten dragen. Ook moeten ze lessen volgen in klassen waar geen mannelijke studenten zitten. Dat blijkt uit een decreet dat het nieuwe regime van de taliban heeft gepubliceerd daags voor de privé-universiteiten in het land heropenen.

De vrouwen die ingeschreven zijn in die instellingen, zullen de klas ook moeten verlaten vijf minuten voor de mannen, en in wachtzalen wachten tot die studenten het gebouw hebben verlaten, aldus het decreet dat zaterdag is gepubliceerd.

Oudere docenten

De universiteiten zullen ook vrouwelijke docenten moeten aanwerven voor studentes, of proberen “oudere docenten” aan te werven van wie de zedelijkheid is onderzocht.

In mei 2021 studeerden 100 vrouwen af van de American University of Afghanistan in Kaboel Foto: Getty Images

Tijdens de eerste machtsperiode van de islamistische beweging, tussen 1996 en 2001, konden quasi alle vrouwen niet studeren door de regel dat klassen niet gemengd mochten zijn. Toen was het verplicht een boerka te dragen.

De abaya is een lange sluier die het lichaam bedekt. De nikab bedekt het gezicht, met uitzondering van de ogen.