Door een aanvaring op de Maas bij Roermond zijn zondagmiddag vijf mensen gewond geraakt, van wie twee er ernstig aan toe zijn.

Volgens de politie deed de aanvaring zich rond 15.30 uur voor tussen twee motorboten.

De hulpdiensten sloegen groot alarm. Ook een traumahelikopter is ter plaatse gegaan. Over de aard van het letsel is nog niets bekend. Wel werd door de hulpdiensten melding gemaakt van een reanimatie.