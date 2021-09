Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma voorwaardelijk vrijgelaten om medische redenen

De voormalige Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma is voorwaardelijk vrijgelaten om medische redenen. Dat melden de Zuid-Afrikaanse gevangenisautoriteiten.

Hij zat sinds 8 juli in de gevangenis omdat hij weigerde te verschijnen voor een commissie die de corruptie tijdens zijn ambtstermijn onderzoekt. Sinds 6 augustus was hij in het ziekenhuis buiten de gevangenis opgenomen voor “medische observatie”. Wat de precieze reden voor de ziekenhuisopname is, is niet duidelijk.

Zuma had een gevangenisstraf van vijftien maanden gekregen.