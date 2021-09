Talibanmilitanten schieten hoogzwangere politieagente neer

Militanten van de taliban hebben een acht maanden zwangere politie-agente neergeschoten. Dat bevestigen getuigen aan de BBC.

Het slachtoffer, volgens lokale media heet ze Banu Negar, werd in haar huis in de stad Firozkoh voor de ogen van haar familie vermoord. Zaterdag zouden drie schutters het huis van Negar binnengedrongen zijn, familieleden vastgebonden hebben en daarop de vrouw gedood hebben. Verdere details ontbreken nog, zo meldt BBC, omdat veel getuigen represailles vrezen en dus niets durven te vertellen. Familieleden van de vrouw bezorgden media wel erg bloedige beelden van het drama. Negar werkte in een lokale gevangenis en zou volgens haar familie 8 maanden zwanger geweest zijn.

