Boze buur legt klassiek openluchtconcert stil door loeiharde heavy metal te draaien

Sint-Niklaas - Een boze buurman heeft zondag het klassiek openluchtfestival Terrazza in de tuin van de Salons Sint-Niklaas een halfuur stilgelegd door zelf vanuit zijn raam loeihard muziek te spelen. Hij werd uiteindelijk door de politie opgepakt, waarna de rust weerkeerde.

Het Shakti Strijkkwartet was kort voor 16 uur aan haar twee laatste nummers bezig, toen plots het heavymetalnummer Ace Of Spades van Motörhead oorverdovend over heel de tuin van de Salon galmde. Een buurman van het festival voor klassieke muziek bleek zijn stereo-installatie voor zijn raam te hebben gezet en het volume op tien te hebben gedraaid. Het gevolg was dat het concert van het strijkkwartet niet meer hoorbaar was, en zowel het aanwezige publiek als de artiesten niets anders konden dan luisteren naar de dj-set van hun buurman.

“Hij had ons tijdens de repetitie van de eerste groep eerder op de dag ook al geprovoceerd door luide muziek te spelen”, zeggen organisatoren Annelies De Graeve, Goeleke De Wit en Tim Haerinck. “Hij belde ons later zelf op met de vraag om te stoppen met onze concerten, en geen bisnummers meer te doen. Toen we het optreden toch verder afwerkten, begon de buurman met zijn eigen muziekprogramma.”

Staande ovatie

Eerst knalde er heavy metal uit zijn boxen, daarna gevolgd door oorverdovende klassieke nummers. “Ons publiek en de artiesten maakten er tijdens de gedwongen pauze het beste van”, aldus de organisatoren. “Het strijkkwartet speelde één van de klassieke nummers die de buurman speelde mee, en het publiek beloonde hen daarvoor met een staande ovatie. Hun applaus overstemde de muziek van de buurman. We waren aangedaan door de manier waarop iedereen met deze onverwachte situatie is omgegaan.” (lees verder onder de foto)

De politie kan na een half uur de buurman tot bedaren brengen en bestuurlijk aanhouden. Foto: bfs

De politie werd meteen na de start van de dj-set van de buurman ter plaatse geroepen. Na een halfuur slaagde men er uiteindelijk in om de buurman tot bedaren te brengen en de muziek te stoppen. De man, die vroeger een café vlakbij uitbaatte, bleek zijn stereo bewust opengedraaid te hebben uit onvrede met de ‘geluidsoverlast’ van het festival. De politie was eerder die dag ook al bij hem aan de deur geweest. Hij werd bestuurlijk aangehouden. Daarna keerde de rust weer en kon het strijkkwartet zijn laatste nummers ongestoord afwerken.