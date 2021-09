Ellenlange rijen in station Brugge, reizigers staan tot buiten aan te schuiven: “Wat een kloteboel”

Het is lang aanschuiven in het station van Brugge zondagavond. Foto: Twitter Inflamdril en mojo_risin84

Brugge - In het station van Brugge is het zondagavond bijzonder druk. Honderden mensen staan er in een lange rij aan te schuiven om een trein naar het binnenland te nemen. “Een gevolg van de werken in Aalter”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Het station van Brugge is daardoor een overstapplek geworden, met de huidige drukte tot gevolg.

En of het druk is in het Brugse station. Enkele reizigers posten beelden op Twitter die weinig aan de verbeelding overlaten. Mensen die tot ver buiten het station staan aan te schuiven en binnen in de centrale gang honderden reizigers die wel erg dicht op elkaar gepakt staan. “We staan opeengepropt als sardienen, met flauwvallende mensen tot gevolg”, schrijft Kenzo De Ridder.

@NMBS Hoewel er deze keer wel genoeg security in Brugge rondliep, trok het weer op niets. Een wachtrij tot buiten als je richting Gent/Brussel wilt, opeengepropt (wat is dat over die 1.5m ook alweer?) als sardienen, met flauwvallende mensen tot gevolg. pic.twitter.com/mL0kmKq6jR — Kenzo De Ridder (@inflamdril) September 5, 2021

Bij NMBS zijn ze op de hoogte van het probleem. “Het heeft twee oorzaken”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Enerzijds de uittocht van vakantiegangers aan de kust, hoewel die relatief gezien nog meevalt. En anderzijds de werken in Aalter, waardoor Brugge en Gent overstapstations geworden zijn. Door de werken rijden er namelijk minder rechtstreekse treinen.”

In het station zelf is het druk, op de perrons niet. “We werken met onze vaste regeling bij grote drukte, waarbij we de reizigers niet op het perron laten wachten, maar enkel druppelsgewijs toelaten. Dat hangt af van het aantal vrije plaatsen per trein.” Temmerman verwacht dat de situatie zich deze avond langzaamaan zal oplossen.