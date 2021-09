Man trekt beschermende uitrusting aan en schiet vier mensen dood in Florida: kind sterft in armen van moeder

Nabij Lakeland, in de Amerikaanse staat Florida, heeft een man vier mensen doodgeschoten, onder wie ook een kind in de armen van de moeder. Dat meldt de Amerikaanse zender CNN, op basis van de lokale sheriff.

De man verschanste zich en startte een vuurgevecht met de ordehandhavers. Hij werd geraakt en gaf zich over, maar probeerde nog een vuurwapen van een agent te grijpen in een ziekenhuis, aldus sheriff Grady Judd.

More photos from the scene of the quadruple homicide in #Lakeland https://t.co/D6DOaLLc7u pic.twitter.com/KNuIIqNhXh — Polk County Sheriff 🚔 (@PolkCoSheriff) September 5, 2021

De schietpartij begon op zaterdagavond toen een vrouw de autoriteiten opbelde over een verdacht voertuig. Een man die aan haar voordeur geparkeerd stond, sprak: “God heeft me naar hier gestuurd om met een van je dochters te praten.”

De politie stuurde meteen een ploeg ter plaatse, maar kon niemand meer vinden. Maar negen uur later, ’t was toen half vijf in de ochtend, hoorde een agent zo’n anderhalve kilometer verderop plots twee reeksen van schoten. De politie stuurde daarop opnieuw enkele patrouilles en omstaanders begonnen ook een schietpartij te melden bij de politie.

Brandende truck

Toen de agenten ter plaatse waren, vonden ze een brandende truck en hoorden ze knallende geluiden in een voortuin. “We zagen een man die in een beschermende outfit gekleed was en ons wou aanvallen”, zegt Judd. “Hij liep daarbij meteen naar binnen in een huis, waarop we schoten hoorden, een baby hoorden huilen en een vrouw die begon te schreeuwen.”

Gebarricadeerde woning

Het huis zelf was gebarricadeerd en toen een agent probeerde binnen te dringen, werd hij beschoten. Daarop schoot de agent terug en toen werd het een hele tijd stil. Na enige tijd kwam de schutter dan toch naar buiten, met z’n handen boven zijn hoofd.

Na de schietpartij vonden de agenten vier dodelijke slachtoffers: een man, een vrouw en haar kind, en nog een vrouw. Een elfjarig meisje is ook meermaals geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. Een ander kind werd als vermist opgegeven, maar is later gezond en wel teruggevonden.

Survivalist

Volgens de sheriff had de man zichzelf omschreven als een “survivalist”, iemand die zich voorbereidt op de post-apocalyptische wereld. Hij droeg lichaamsbescherming en bleek later onder invloed te zijn van methamfetamine.

Foto: AP